Leite condensado é exemplo do ‘vale-tudo’ em compras do Executivo

A compra de leite condensado e chicletes do governo federal para as Forças Armadas vigorou na semana que passou como o principal assunto político do País. O economista Gil Castello Branco, secretário-geral da Associação Contas Abertas, lembra que os dois itens fazem parte da cesta básica do Executivo federal há décadas.

Em 1995, um empenho do Comando do Comando Militar do Leste do Exército incluiu cachaça e cerveja no carrinho do leite condensado. O que precisa ser combatido cada vez mais doravante, diz, é a cultura do desperdício.

“Você tem aqui em Brasília um bloco inteiro vazio há anos. Enquanto isso, a União está pagando aluguel em vários lugares da cidade. A cultura do desperdício está em todas as partes. É no Congresso Nacional, que gasta R$ 30 milhões por dia. Um deputado chega a ter até 25 assessores. E no Senado tem senadores com mais de 70 ou 80 assessores. Um deles já chegou a ter cem. No Judiciário, tem férias de 60 dias, auxilio-refeição, auxílio-moradia. O juiz Marcelo Bretas, por exemplo, tido como de fama ilibada, ele e a mulher, também juíza, recebiam auxílio-moradia e moravam no mesmo apartamento, na Praia do Flamengo (RJ). Isso tudo é uma questão cultural. É difícil achar que vai mudar de uma hora para outra”, resumiu.

O economista chama a atenção para outros tipos de produtos, como energia elétrica, que têm custos astronômicos para a União.

“Se você pegar gasto com energia elétrica, você cai para trás. O gasto com vigilância, limpeza, passagem aérea, diárias, que acabam sendo um complemento salarial. Você tem inúmeros gastos vultosos, também por causa do tamanho do País, que acho que sempre seriam passíveis de redução, mas é aquela história… Normalmente eles estão ali dentro de uma média, que não varia muito de um ano para o outro. Não vejo muito preocupação do governo com redução disso não”.

Quando se questiona a idoneidade dos fornecedores do Executivo federal, Gil cita o modelo de compra do governo por meio de atravessadores, cujas sedes não passam de uma sala, um telefone e uma cadeira. Lembra que o Ministério da Cultura, nos anos 90, comprava instrumentos musicais da marca de um grande fornecedor internacional de uma portinha.

“Eu vi que aquilo ali era comprado numa lojinha sem nenhuma expressão, nem nome de busca tinha. Eles tinham acabado de vender para o governo uma quantidade enorme de instrumentos da Yamaha. Eu perguntei para a empresa se eles não tinham interesse em vender direto e eles responderam que não, que não queriam negócio com o governo, que estavam fazendo por meio do escritório, que estaria trabalhando direitinho”.

Ele conta que esse comércio intermediário é muito comum especialmente em Brasília. Para Gil, o governo federal deveria ser o primeiro a abolir a prática, uma vez que se torna quase impossível associar um determinado produto aos fornecedores originais.

“Acho que o governo deveria procurar, sendo o maior comprador do País, o contato direto, que insistissem para não comprar de intermediários, mas não acontece. Então você tem umas empresas aqui em Brasília que se cadastram para tudo. Tudo que pintar elas vendem como intermediárias. Chega a ser folclórico. É difícil associar os produtos às empresas, essa é a dificuldade. Então, quem vendeu? Esse que é o problema”.

Resignado, diz que impera a cultura do vale-tudo. “Eu acho que esse tipo de gasto (leite condensado ou chicletes) é difícil de conter. Por exemplo, as lagostas do Supremo Tribunal Federal. Não foi nada ilegal e o Tribunal de Contas da União achou normal. Eles continuaram a comprar lagosta e, certamente, dando um mau exemplo ao Judiciário brasileiro nos Estados”.

Este texto foi publicado originalmente na segunda, 1, em nosso relatório semanal Fique de Olho.