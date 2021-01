Leite negocia vacina russa com União Química

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta terça, 26, que negocia com a União Química o fornecimento da vacina russa Sputnik V ao Estado caso o imunizante tenha uso autorizado pela Anvisa e não seja contemplado no Plano Nacional de Imunização.

“Temos uma preocupação com o ritmo e o fluxo da vacinação e, tendo uma empresa com a responsabilidade e a trajetória da União Química, com essa capacidade de produção prevista para a Sputnik V, o Rio Grande do Sul tem interesse em acessar e fazer a aquisição assim que ocorrer a autorização pela Anvisa para o uso emergencial, caso isso não seja feito por meio do PNI”, afirmou o tucano ao lado do presidente da farmacêutica, Fernando de Castro Marques.

Caso haja a aprovação, o número de doses do imunizante que deverá ser recebido da Rússia é de cerca de 10 milhões, entre fevereiro e março. A produção nacional iniciaria em abril, com capacidade de produzir 8 milhões de unidades mensais.

Os dirigentes do Grupo União Química presentes na agenda com Leite hoje confirmaram que reuniões entre a farmacêutica e técnicos da Anvisa têm ocorrido quase que diariamente para tratar do tema e que estão sendo agilizadas as medidas para a realização da terceira fase de testes da vacina no Brasil, processo exigido pela agência reguladora.