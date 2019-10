Leite ‘preocupado’ com reverberação de polêmicas do governo

Equipe BR Político

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira, 30, que se “preocupa” com a possibilidade de que algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro encontrem eco na sociedade.

O comentário veio durante um painel no evento Estadão Summit Brasil, ao ser questionado sobre as polêmicas produzidas pelo governo federal. Leite avaliou, no entanto, que seu papel não é comentar sobre as ações do presidente.

“É importante no Brasil que se tenha uma institucionalidade”, defendeu. Ele ainda acrescentou que “o exercício do poder em uma democracia é oportunidade de contestação e participação”.

Leite disse também que os políticos devem focar em entregar resultados concretos para a sociedade. “Se não houver resultado para a população, não adianta dizer que temos a melhor democracia.”