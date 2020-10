Leonardo Boff pede que PT apoie Boulos em SP

Um dos apoiadores de longa data do PT, o teólogo Leonardo Boff, está pedindo para que a sigla desista de candidatura de Jilmar Tatto em São Paulo e apoie a chapa de Guilherme Boulos e Luiza Erundina (PSOL). “Me desculpe o amigo Lula. Penso que em SP, segundo as pesquisas, o PT tem pouca chance. Seria um gesto político generoso e amigo dos pobres e sem teto apoiar a chapa BOULOS/ERUNDINA.”, afirmou Boff.

“Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Temos que ver as mudanças dos tempos do povo agora. Não basta dizer que o PT é o maior partido e acumulou glórias com suas políticas sociais. Agradecidos, ficará na história do Brasil. Penso que agora os tempos do povo irão para Boulos/Erundina.”

A postagem, claro, causou polêmicas entre a militância petista. A ponto de Boff voltar ao tema neste sábado para explicar sua posição. “Fica a questão: quem das esquerdas tem real chance de ir ao 2.turno para derrotar o status quo e o bolsonarismo?”, perguntou. A última pesquisa Datafolha mostra Boulos com 14% das intenções de voto, se aproximando de Celso Russomano (Republicanos), segundo colocado que aparece com 20%. O líder, empatado tecnicamente com Russomano, é Bruno Covas (PSDB).

“É fundamental que na maior cidade do país haja um governo de esquerda que devolva a esperança ao povo e faça políticas sociais robustas. Em política cabe renúncias em favor de um bem maior:a vitória das esquerdas.Caso contrário o conservadorismo e reacionarismo vencerão.”