Levy Fidelix se lança à Prefeitura de SP

Cassia Miranda

O presidente do PRTB, Levy Fidelix, também conhecido como o “candidato do aerotrem”, vai disputar a eleição pela Prefeitura paulistana em outubro deste ano. O anúncio foi feito pelo próprio Levy em vídeo publicado no Twitter nesta quinta-feira, 6. Apesar de nunca ter sido eleito a nenhum dos cargos aos quais já se lançou – e foram muitos -, ele não deixa passar uma oportunidade.

Só ao cargo de chefe da Prefeitura de São Paulo, Levy já se candidatou três vezes. Para governador, duas. Para deputado federal, três. E, para presidente da República, duas. O diferencial na campanha deste ano será o fato de ter o vice-presidente Hamilton Mourão como companheiro de partido.