O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de um inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ideia é apurar se houve omissão do general na falta de oxigênio que atingiu a rede hospitalar em Manaus e provocou a morte de pacientes com covid-19. O ministro deu prazo de 60 dias para que a Polícia Federal conclua a investigação em até 60 dias. O inquérito foi aberto após pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras.