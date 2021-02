Lewandowski dá 5 dias para que governo detalhe cronograma de vacinação

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou prazo de cinco dias para que o governo federal divulgue de forma clara e com base em critérios técnico-científicos a ordem de preferência entre os grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19. O prazo começou a contar na segunda-feira, 8.

A decisão do ministro foi tomada na análise de pedidos apresentados pela Rede Sustentabilidade à Corte, que afirmou que o plano do governo é ‘ainda muito genérico’. Sem a definição de uma ordem de preferências “dentro de todos os grupos preferenciais”, poderá haver situações de injustiça, destacou a Rede.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), elaborado pelo Ministério da Saúde, o grupo prioritário para a primeira fase de vacinação inclui idosos, grupos indígenas e trabalhadores da saúde que “atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais” desde profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, até trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares e motoristas de ambulâncias.

Ordem de preferência

No pedido feito à Corte, a Rede alega que, diante da escassez de vacinas disponíveis no Brasil, o Novo Plano Nacional de Imunização é muito genérico, e a falta de operacionalização adequada da vacina em fases distintas, com uma ordem de preferências dentro de cada grupo prioritário, poderá gerar várias situações de injustiça. Por essa razão, pedia que a ordem de preferência entre classes e subclasses dos grupos de risco fosse organizada, com critérios objetivos, e que houvesse publicidade dos nomes dos vacinados, para que as pessoas “furadoras de fila” fossem responsabilizadas.