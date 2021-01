Lewandowski encaminha para Aras notícia-crime contra Bolsonaro

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou hoje ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, notícia-crime contra Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ação foi baseada em petição protocolada por parlamentares do PCdoB que acusam o presidente e o ministro de omissão na adoção de medidas para o combate à pandemia do coronavírus.

O encaminhamento foi feito a Aras para que tome conhecimento e providências que julgar necessárias. Apenas o procurador-geral pode oferecer denúncia contra o presidente.