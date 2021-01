Lewandowski obriga governo a fornecer oxigênio a Manaus

Alexandra Martins

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, atendeu em parte nesta noite de sexta, 15, a petição do PT e PCdoB para que o governo federal promova imediatamente todas as ações ao seu alcance para debelar a crise sanitária instalada em Manaus (AM). O magistrado deu 48 horas para que o governo apresente ao STF um plano com estratégicas para resolver o caos no Estado. O pedido é assinado ainda pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

“Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional. Intime-se com urgência. Publique-se”, escreveu.