Líbano tem novo primeiro-ministro

O parlamento libanês escolheu nesta segunda-feira, 31, embaixador do Líbano na Alemanha, Mustapha Adib, como novo primeiro-ministro do país. A nomeação de Adib, de 48 anos, ocorre 21 dias após à renúncia do ex-premiê Hassan Diab, que não resistiu à pressão popular advinda da explosão ocorrida na zona portuária de Beirute.

Em discurso após a nomeação, o novo primeiro-ministro se comprometeu a formar uma equipe ministerial de “especialistas competentes” em tempo recorde, para iniciar as reformas exigidas pelos manifestantes que tomaram as ruas da capital libanesa, informou a AFP.

“A tarefa que aceitei está apoiada no fato de que todas as forças políticas são conscientes da necessidade de formar um governo em um tempo recorde e começar as reformas, tomando como ponto de partida um acordo com o Fundo Monetário Internacional”, disse em discurso transmitido pela TV estatal.