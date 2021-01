Licenciado para tratamento, Covas assiste à final da Libertadores

Após adiar seu retorno ao cargo para a próxima segunda-feira, 1º, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que está licenciado do posto desde 19 de janeiro para tratamento de saúde, esteve na final da Libertadores da América, entre Santos e Palmeiras, ontem, no Maracanã.

Santista, Covas pôde ser visto da arquibancada usando a camisa do time da Vila Belmiro. No período da licença do tucano, a cidade está sendo administrada pelo vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Por conta de restrições causadas pela pandemia, a partida ocorreu sem público pagante, mas com um a presença de 5 mil convidados. Entre eles, o prefeito de São Paulo.

A atitude de Covas foi comparada à de seu correligionário, o governador João Doria, que em dezembro, depois de colocar o Estado na fase vermelha do Plano São Paulo durante as festas de final de ano, tirou licença e viajou para Miami.

Neste final de semana, passou a vigorar no Estado uma nova política adotada pelo governo paulista, que coloca o Estado de São Paulo na chamada fase vermelha aos finais de semana, feriados e entre às 20h e 6h.