Líder de Zema na Assembleia diz ter ‘nojo’ do partido Novo

Equipe BR Político

Depois de o Partido Novo se posicionar contra o reajuste de 41,7% do governo mineiro a policiais, o líder do governador Romeu Zema (Novo) na assembleia também reagiu. Apesar da crise fiscal no Estado, ontem, o deputado Gustavo Valadares (PSDB) afirmou que há “planejamento” por parte do governo para que o pagamento seja feito.

Pelo Twitter, Valadares criticou a posição do partido de Zema. “Não há nada mais sujo na vida pública que o OPORTUNISMO e a DEMAGOGIA !!! Que NOJO do partido Novo!!! Esse carnaval servirá de momento de reflexão… Espero que não só pra mim, não é mesmo Romeu Zema??

Em nota, a direção nacional do Novo reprovou o reajuste concedido para os policiais ao custo de R$ 9 bilhões em três anos. Ao aprovar o projeto, os deputados estaduais estenderam o reajuste a todos os servidores. Na mesma manifestação, o Novo defendeu que o governador vete todos os reajustes, inclusive o dos policiais, que é de iniciativa do governo).