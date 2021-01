Líder do Cidadania cobra solução após fim do auxílio emergencial

O líder do Cidadania na Câmara, Arnaldo Jardim (SP), está cobrando uma solução para o fim do auxílio emergencial. O benefício se encerrou no último dia de 2020 e o governo não propôs nenhum substituto, mesmo com a situação econômica do País ainda cambaleante por causa da pandemia de coronavírus. “Ficou evidente que em no nosso país de tantas desigualdades ter um instrumento como esse é fundamental”, disse.

“Esperamos durante muito tempo e fomos prorrogando para que o governo mandasse uma proposta. O auxílio se encerrou, não temos uma proposta. O governo diz que não encaminhará. E é uma injustiça.”