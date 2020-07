Líder do Cidadania elogia decisão da Câmara sobre eleições

O líder do Cidadania na Câmara dos Deputados, Arnando Jardim (SP) comemorou a decisão da Câmara, que aprovou em 1º turno o adiamento das eleições municipais. “O nosso desafio foi para que não se prorrogue mandato. Que se tenha a alternância democrática, com o pleito eleitoral”, afirmou. A Câmara aprovou em primeiro turno a PEC das Eleições por uma boa maioria. Foram 402 votos favoráveis e apenas 90 contrários. “Ficou evidente que teríamos que mudar essa data em função da saúde pública. Também mudamos as convenções para que sejam realizadas de forma virtual para garantir a participação de todos”, disse Jardim.