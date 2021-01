Líder do Cidadania pede voto em Simone Tebet

O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), já está pedindo votos em Simone Tebet (MDB-MS) para a presidência da Casa. Vieira, que é aliado de Tebet no movimento “Muda Senado”, disse ter a “certeza” de que Tebet irá “conduzir o Congresso Nacional que o Brasil precisa”. “Em 2019 a eleição no Senado se resumiu a evitar Renan, o que resultou em Davi. Trabalhamos 2 anos fortalecendo os independentes e a eleição em 2021 terá esta marca.”, afirmou Vieira.

O Cidadania possui três senadores e é uma das siglas que o MDB tentará buscar para impedir a vitória de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), escolhido de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para sua sucessão. Mesmo assim, a vitória de Tebet é vista de maneira “improvável” já que a emedebista não teria apoio suficiente para obter 41 votos.