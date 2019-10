Líder do Cidadania vê ‘zombaria’ em ‘ilação’ de Salles

Equipe BR Político

O líder do Cidadania na Câmara, Daniel Coelho (PE), criticou a postura do ministro Ricardo Salles de relacionar o Greenpeace com o derramamento de óleo que contamina as praias do Nordeste desde 30 de agosto. O titular do Meio Ambiente fez uma “ilação desnecessária“, conforme afirmou Rodrigo Maia, pelo fato de uma embarcação da ONG ter navegado pela região da Guiana Francesa no período em que o óleo começou a chegar no litoral brasileiro.

A ONG confirmou ao BRPolítico que o navio Esperanza pesquisava recifes na região e que a embarcação está em expedição de um ano, com origem no Ártico e destino à Antártica, estando, no momento, atracada em Montevidéu, no Uruguai. A ONG também afirma que vai tomar as medidas legais cabíveis contra o ministro. “Autoridades públicas não podem insinuar. Se o ministro @rsallesmma tem provas da culpa sobre o derramamento de óleo, apresente e prenda os responsáveis. Ficar só na ilação vazia é zombar do sofrimento do povo nordestino com tudo que aconteceu”, escreveu o parlamentar no microblog nesta noite de quinta, 24.