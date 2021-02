Líder do DEM na Câmara aponta erros de Maia

O líder da bancada do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB), publicou uma nota neste início de tarde de segunda, 8, em resposta às críticas feitas ao partido por Rodrigo Maia em entrevista ao Valor publicada hoje. O ex-presidente da Câmara disse que o DEM traiu um acordo de apoiar Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo comando da Casa, enquanto Efraim afirma que Maia tentou levar a legenda para o campo da centro-esquerda, mas não obteve o apoio necessário.

Leia íntegra da nota:

O Democratas é um partido plural e não tem dono. A bancada da Câmara não tem dono. O líder é eleito pela vontade expressa da maioria. Essa mesma maioria, que torna a decisão legítima, faltou a Rodrigo Maia para compor o bloco de centro-esquerda na disputa pela presidência. Na verdade, ao tentar levar o partido para essa posição, sem consultar a bancada sobre o que desejava, Rodrigo se viu isolado e perdeu o comando do processo, e muitas vezes o alertamos sobre essa dificuldade. Era a sua sucessão, cabia a ele construir os consensos e conduzir o processo. Na democracia, maioria não se impõe, maioria se conquista.

Somos testemunhas de que o Presidente Acm Neto buscou convencer deputados a alinharem com Rodrigo, fez apelos a bancada, mas diante da decisão adversa da maioria, buscou a neutralidade num gesto de respeito a Rodrigo Maia. Na entrevista, Rodrigo tenta injustamente terceirizar a responsabilidade pela ruína do bloco, não faz sua autocrítica e nem assume a sua mea culpa. É injusto colocar em nossa conta a derrota do seu candidato a sucessão. Insistimos, O Democratas não tem dono e ainda preserva um de seus maiores patrimônios: a capacidade de decidir pela vontade da maioria, e não por imposição de cúpula partidária. Isso sim seria ato antidemocrático. O Presidente Acm Neto foi correto ao respeitar a decisão da bancada, seguir o caminho da neutralidade quanto ao governo, preserva a independência do partido e tem a nossa solidariedade e confiança.

Passada a eleição da Câmara, a bancada Democrata já se reorganizou, elegeu o líder e o membro para compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Foco no trabalho em 2021. Serão prioridades saúde e vacinação, crescimento econômico e geração de empregos. Eleições serão discutidas em 2022. O Democratas é o partido que mais cresceu nas eleições municipais de 2020, venceu as eleições no Senado Federal, comandará uma das casas do Congresso e permanecerá protagonista da agenda do Brasil para os próximos 2 anos. Rodrigo Maia e o Democratas entraram juntos para a história do pais, tem nosso respeito por esses momentos marcantes desta parceria, porém com o anúncio de sua saída deixa claro que chegou ao fim de um ciclo no partido, e esta decisão ajudará a pacificar o Democratas.

EFRAIM FILHO

Líder do Democratas Bancada Democratas na Câmara dos Deputados