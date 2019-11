Líder do DEM reprova fala de Guedes sobre AI-5

Equipe BR Político

O líder do DEM na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), reprovou a fala do ministro Paulo Guedes sobre a viabilidade de um novo AI-5.

“Falar em AI-5, nem em on, nem em off. O foco deve ser a recuperação econômica. Algumas falas irresponsáveis geram insegurança e afugentam investidores”, afirmou ele em referência a entrevistas autorizadas para publicação, em on, e não autorizadas, em off.

Ao criticar a declaração do ex-presidente Lula, de que é preciso protestar nas ruas contra a política econômica do ministro, a exemplo dos chilenos e bolivianos, Guedes declarou na segunda, 25, em Washington, que “quando o outro lado ganha, com dez meses você já chama todo mundo pra quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5”.

Logo após dar a declaração, o ministro afirmou que a fizera em off, apesar de que ele não combinara previamente com a imprensa, a coletiva já durava havia quase duas horas e as emissoras de TV faziam transmissão ao vivo. Questionado novamente sobre a volta do AI-5, ele afirmou: “É inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria, jamais apoiaria o AI-5, isso é inconcebível”.