Líder do governo ameaça ‘enquadrar’ a Anvisa

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), fez ameaça à Anvisa nesta quinta, 4, em entrevista ao Estadão. Sua queixa é com a tramitação na agência de registro da vacina russa Sputnik contra a covid-19.

“Estou trabalhando. Eu opero com formação de maioria. O que eu apresentar para enquadrar a Anvisa passa aqui (na Câmara) feito um rojão”, anunciou Barros. “Eu vou tomar providências, vou agir contra a falta de percepção da Anvisa sobre o momento de emergência que nós vivemos. O problema não está na Saúde, está na Anvisa. Nós vamos enquadrar.”

Reclamou ainda na entrevista da decisão da Anvisa de retirar a exigência de realização de ensaios clínicos da fase 3 da vacina no Brasil. “Hoje mesmo tiraram a fase três e colocaram mais dez gravetos no lugar. Querem enganar quem? Estão achando que sou trouxa?”, disparou o deputado.

O Estadão registra que a rusga de Barros com a agência vem desde o tempo em que era ministro da Saúde. Em 2019, o Ministério Público Federal moveu ação contra Barros por causa de um contrato de cerca de R$ 20 milhões fechado na gestão dele, mas cujos medicamentos não foram entregues porque a Anvisa barrou a importação.

À época, ele acusava a agência de atuar para formar monopólios. Já os diretores do órgão afirmavam que as exigências serviam, por exemplo, para evitar a entrada de medicamentos falsos no Brasil. A empresa contratada pela gestão Barros, que recebeu o pagamento antecipado, queria trazer os medicamentos mesmo sem o aval da fabricante que detinha o registro no País.