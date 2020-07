Líder do governo chama de ‘armas da democracia’ indicações para tribunais

Em meio às críticas da militância bolsolavista pela votação do Fundeb, o líder do governo na Câmara, Vítor Hugo (PSL-GO), apontou que duas nomeações futuras de Jair Bolsonaro, uma para o STF, outra para o TCU, serão “armas da democracia” do grupo. “As armas da democracia nos deixarão mais fortes. Paciência: a vitória de nossas pautas virá. Deus, Pátria e Família. SEMPRE. Força e Honra!”, disse o parlamentar.

A cabeça de Vítor Hugo como líder do governo é considerada uma das próximas oferendas do governo ao Centrão. Na última semana, Bolsonaro foi criticado pela militância tradicionalista das redes sociais por ter apoiado a votação do Fundeb, e por ter tirado do posto de vice-líder do governo a deputada Bia Kicis (PSL-DF), por ter votado contra a indicação do Planalto.