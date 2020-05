Líder do Governo diz que Bolsonaro pediu voto ‘anti-Guedes’

Gustavo Zucchi

O líder do governo na Câmara, Major Vítor Hugo (PSL-GO), foi à tribuna da Câmara explicar a recomendação do voto “anti-Paulo Guedes” no projeto de socorro aos Estados e municípios. Hugo orientou voto ampliando as categorias de servidores públicos que ficam de fora do congelamento de salários. “Foi uma determinação do presidente. Eu sou líder do governo, não de qualquer ministério”, afirmou.

“Desse plenário (ontem), eu liguei para o presidente da República e me certifiquei que essa era a melhor solução. E o presidente, 10 horas da noite de ontem, falou: faça dessa maneira e vamos acompanhar esses profissionais que estão na ponta da linha e assim aconteceu”, revelou o líder. Paulo Guedes já esteve no centro de um conflito com o governo nas últimas semanas devido ao plano Pró-Brasil, que vai na contramão das ideias do ministro.