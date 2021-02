Líder do governo na Câmara fala em ‘CPI da Lava Jato’

Enquanto a oposição pede uma CPI para investigar a atuação do governo federal contra a pandemia de coronavírus, o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), aliado de Arthur Lira (PP-AL), fala em investigar a Lava Jato. “Não vamos permitir que as conversas do Intercept da Lava Jato, que foram autenticadas pelo ministro Lewandowski, desapareçam. São crimes cometidos pela quadrilha da Lava Jato”, disse o parlamentar em entrevista à CBN.

Além disso, Barros falou contra a prisão em segunda instância. Disse que a “nunca houve” prisão antes da condenação definitiva no Brasil. E que a medida foi uma “construção casuística” da operação para prender o ex-presidente Lula e tirá-lo da eleição.