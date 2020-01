Líder do governo quer ‘retomar investimentos estaduais’ em 2020

Gustavo Zucchi

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), avisou que uma das prioridades para este ano é “retomar os investimentos estaduais”, em especial em Pernambuco. “É necessário retomar os investimentos estaduais e construir, em 2020, um ambiente de diálogo entre o Estado e o governo federal para a realização de parcerias que permitam um desenvolvimento ainda mais forte em Pernambuco”, disse durante reunião no Sindicato da Indústria da Construção Civil de PE.

O atual governador do Estado é Paulo Câmara (PSB), chamado por Jair Bolsonaro de “espertalhão” por divulgar o 13º do Bolsa Família. Na ocasião, Bolsonaro havia assinado uma MP autorizando o pagamento do benefício e considerou que Câmara estava divulgando uma medida federal como sendo estadual. Só que em Pernambuco o 13º aos contemplados pelo programa já recebiam com verba do governo do Estado.