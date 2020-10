Líder do governo reclama de ‘reação desproporcional dos togados’

Ricardo Barros (PP-PR), atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, reclamou do que chamou de “reação desproporcional dos togados” a sua fala sobre a possibilidade de um plebiscito sobre uma nova Constituinte no Brasil.

“Disse em seminário da ABDCONST que, ‘eu, pessoalmente, defendo um plebiscito para uma nova constituinte que escreva muitas vezes a palavra deveres’. Desproporcional a reação de togados”, afirmou em seu Twitter. Entre os “togados” que se manifestaram estão o ex-ministro Sergio Moro e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.