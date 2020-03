Líder do MDB cobra ‘providências’ do governo sobre pandemia

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), cobrou providências do governo após a OMS declarar que o surto de coronavírus se tornou uma pandemia. “Cabe ao governo tomar as providências necessárias para aumentar a vigilância, garantir agilidade nos exames laboratoriais e o devido atendimento em caso de suspeita ou confirmação da doença”, escreveu ele no Twitter nesta quarta, 11.

Nesta tarde, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, falou sobre a pandemia na Câmara. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o coronavírus está “superdimensionado”, assim como afirmou também Donald Trump. “Tem a questão do coronavírus também que no meu entender está superdimensionado o poder destruidor desse vírus, então talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica”, disse o presidente.