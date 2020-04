Líder do MDB condena ‘crise artificial’ criada por Weintraub

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), pediu que “radicalismos e paixões ideológicas” sejam deixados de lado no momento em que o ministro Abraham Weintraub se encarrega de criar mais um problema diplomático com a China. “É absurdo que, em plena tragédia sanitária, o Brasil ainda tenha que centrar esforços para contornar crises artificialmente criadas por manifestações descabidas e intempestivas”, escreveu o senador no Twitter nesta segunda, 6.

É hora de deixar radicalismos e paixões ideológicas de lado. O momento exige seriedade e responsabilidade. Não apenas na área de saúde, nas decisões econômicas e de caráter social, mas também na área diplomática. — Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) April 6, 2020

No fim de semana, Weintraub zombou dos chineses e insistiu na tese de que a propagação do coronavírus atende a interesses comerciais locais. Em resposta, a Embaixada da China chamou o ministro de racista e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, cobrou uma resposta do governo brasileiro à publicação de Weintraub. Hoje, o titular do MEC renovou seu arsenal de zombaria e acusações, sugerindo que suas desculpas ao povo chinês sejam feitas em troca de respiradores para os hospitais universitários para combater o coronavírus.

É absurdo que, em plena tragédia sanitária, o Brasil ainda tenha que centrar esforços para contornar crises artificialmente criadas por manifestações descabidas e intempestivas. — Sen. Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) April 6, 2020