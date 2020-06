Líder do MDB quer vetar privatizações neste ano

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), quer uma alteração no marco legal do saneamento que vete privatizações em 2020. Ele apresentou uma emenda ao projeto, que está na pauta da próxima semana da Casa Legislativa, que proíbe a venda de empresas do setor neste ano, durante a pandemia de coronavírus.

“A emenda proposta preserva, assim, o patrimônio público, ao impedir que medidas dessa natureza sejam promovidas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional”, diz o senador nas justificativas. Na visão dele, vendas feitas durante a crise provocada pelo vírus tendem a se realizar “nas piores condições possíveis”.

Nesta sexta-feira, 19, o relator do marco no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), apresentou seu relatório sem alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados no final de 2019.