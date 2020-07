Líder do Novo afirma que PL das fake news é ‘afronta à liberdade de expressão’

O líder do Novo na Câmara dos Deputados, Paulo Ganime (RJ), classificou o texto do Projeto de Lei das Fake News aprovado na terça-feira, 30, no Senado, como uma “afronta à liberdade de expressão”, no Twitter nesta quarta. O parlamentar reafirmou que a bancada do partido na Câmara votará contra o projeto de lei que segue para a Casa. “Precisamos combater as notícias falsas com a verdade, não com a #censura”, escreveu.

Depois de uma série de polêmicas em relação ao texto-base da proposta, o PL teve 44 votos favoráveis e 32 contrários no Senado. De autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e relatoria de Angelo Coronel (PSD-BA), o PL foi criticado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta. Bolsonaro afirmou a apoiadores que o projeto “não vai vingar” caso a Câmara vote por sua aprovação.