Líder do Podemos ataca Guedes e diz que economia ‘está paralisada’

O deputado José Nelto (GO), líder do Podemos na Câmara, criticou duramente o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o deputado, a política econômica do governo é equivocada e ele rebate a visão de que a inflação baixa representaria uma retomada do crescimento.

“É uma farsa. A inflação baixa é retrato da falta de consumo. A verdade é que a economia está paralisada, as famílias estão sem dinheiro, sem poder de compra”, critica Nelto.

O deputado também reagiu à fala feita por Guedes no inicio da semana, dizendo não se importar com a alta do dólar.

“O ministro Guedes está agindo como operador de mercado, e não como ministro da economia. Me preocupa quando o ministro fala que não importa a altura que o dólar vai chegar. Isso é um desastre, já que a gasolina, óleo diesel e outros produtos que o Brasil importa, têm seu preço atrelados ao dólar”, disse.

O tom mais crítico adotado por Nelto exibe a insatisfação crescente de parlamentares contra o governo e que pode complicar ainda mais a aprovação de projetos de interesse do governo no Congresso.