Líder do Podemos ataca Lira por Orçamento impositivo

Equipe BR Político

O novo líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes (RO), atacou em suas redes sociais um dos principais líderes do Centrão na Casa, Arthur Lira (PP-AL). O pivô foi o Orçamento impositivo, que causa a recente crise institucional entre a Câmara e o Planalto. Segundo Moraes, o “megablocão” comandado por Lira, é que tem interesse em manter os R$ 30 bilhões com o relator do Orçamento, Domingos Neto (PSD-CE).

“Vamos entregar 30 bilhões para um relator e para a maioria dos partidos do Centrão indicarem onde deve ser gasto esse dinheiro, em ano eleitoral? Me parece um comportamento antirrepublicano”, disse em transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Segundo Moraes, Lira e os partidos do Centrão se uniram e assim irão controlar a maioria das cadeiras da Comissão Mista de Orçamento, que delibera justamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA). “Eles vão colocar [os recursos do relator] nos seus redutos. E, aí sim, fazer, mais uma vez, curral eleitoral com o dinheiro do povo”, afirmou. Lira é um dos principais defensores do Orçamento impositivo e lidera um bloco que reúne mais de 350 deputados.