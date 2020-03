Líder do Podemos pede adiamento de eleição para dezembro

O deputado federal Léo Moraes (RO), líder do Podemos na Câmara, pediu nesta quinta, 19, à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, o adiamento das eleições municipais de 2020, em razão da pandemia causada pelo coronavírus no país, informa o Broadcast Político. O deputado pede que as eleições para prefeitos e vereadores sejam realizadas no primeiro domingo de dezembro e não mais em outubro. O segundo turno, onde houver, seria no terceiro domingo do mesmo mês. “A mudança do calendário eleitoral atende às recomendações para assegurar o controle do coronavírus, mas sem nenhum prejuízo ao exercício da democracia”, disse Moraes.