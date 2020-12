Líder do Podemos quer fechar Brasil para pessoas que estiveram na Grã-Bretanha

A mutação do coronavírus encontrada na Inglaterra fez o deputado Léo Moraes (Podemos-RO) pedir que o governo “feche” o Brasil para quem esteve na Grã-Bretanha. O líder de sua sigla na Câmara apresentou uma Indicação Legislativa ao Planalto, sugerindo impedir a entrada de quem esteve nos últimos 14 dias no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

“Mostra-se imprescindível a proibição de entrada, seja por rodovias, portos ou aeroportos, de pessoas que estiveram recentemente no Reino Unido, para evitar a disseminação desta nova cepa do vírus, que poderá agravar drasticamente nossa situação em razão da alta taxa de transmissão”, diz o deputado.

O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, anunciou um lockdown rígido em várias localidades do país na tentativa de evitar que a nova mutação do coronavírus, que tem uma maior velocidade de propagação, se espalhe.