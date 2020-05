Líder do Podemos quer ressuscitar debate sobre adiamento das eleições

O debate sobre o adiamento das eleições não morreu. Ao menos no desejo do líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes. Ele pediu ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a criação de um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de que o pleito não seja realizado em outubro. “Estamos a 150 dias das eleições e o Congresso reluta em aceitar esse debate”, disse o parlamentar. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que a decisão sobre a data do pleito deve ser tomada até o próximo mês e que, se adiado, deverá ser pelo mínimo possível.