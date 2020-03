Líder do Podemos vai ao MPF tentar suspender voos

O líder do Podemos, Léo Moraes (RO), quer o Brasil seguindo as restrições impostas pelos Estados Unidos aos voos do exterior. Ele avisou que irá acionar o Ministério Público Federal para pedir a suspensão dos voos que venham da Europa e da Ásia por pelo menos 30 dias. A ideia é o MPF ajuíze uma Ação Civil Pública na Justiça.

No pedido, ainda consta a requisição para que o Exército, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sejam enviados para patrulhar e controlar o acesso pelas fronteiras. “O próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou a preocupação com a capacidade dos nossos hospitais. O momento de barrar o avanço do coronavírus é agora. Não adianta fechar a ‘porteira’ depois que houver uma explosão de casos dentro do País”, disse.