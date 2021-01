Líder do PSDB defende convocação da Comissão Representativa

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), se juntou ao coro do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que é necessário a convocação da Comissão Representativa do Congresso. “Não faltam motivos para a convocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional”, disse o tucano.

“Já havíamos defendido que a comissão se reunisse para discutir os impactos do fim do auxílio emergencial e, agora, somam-se a essa preocupação as dificuldades para o início da vacinação e o enfrentamento dessa segunda onda da pandemia”, completou em nota.

Maia avisou que pedirá para Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Congresso, que chame os deputados e senadores para a comissão, que discute assuntos urgentes durante o recesso parlamentar.