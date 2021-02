Líder do PSDB fala que governo ‘perde o foco’ ao incluir pauta de costumes

Com a lista de prioridades de Jair Bolsonaro recheada de projetos da chamada “pauta dos costumes”, o líder do PSDB na Câmara, Rodrigo de Castro (MG), criticou o que o governo sonha em votar no Congresso. “Na lista de projetos prioritários entregues aos presidentes da Câmara e do Senado, o governo perdeu o foco ao incluir matérias que tratam da pauta de costumes”, disse.

Dentre os projetos que o governo quer votar, estão novas regras que flexibilizam o porte e a posse de armas de fogo, homeschooling. “Essa pauta atende a grupos específicos e não está entre as urgências do Brasil. Em relação a ela, o PSDB estará na linha de frente de defesa de uma sociedade justa, plural e solidária”, disse Castro.