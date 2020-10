Líder do PSDB na Câmara quer votar prisão após segunda instância

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), defendeu que a Casa Legislativa retome as discussões sobre a PEC que trata da prisão após segunda instância. A proposta, que está parada desde o início da pandemia de coronavírus, é vista por parlamentares como uma “resposta” do Congresso ao imbróglio que resultou na soltura do traficante André do Rap. “O Congresso tem o dever de dar essa resposta contra a impunidade”, disse o tucano.

Sampaio, que é membro da comissão especial, disse que os trabalhos serão retomados em breve. “Como membro titular, estarei empenhado em agilizar a tramitação dessa que é a mais importante medida na área da segurança pública do País”, completou.