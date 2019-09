Líder do PSL a favor da ‘nova CPMF’

Equipe BR Político

Que a maioria dos partidos do chamado centrão seja contra a criação de qualquer tributo semelhante à CPMF, não há surpresas, posto que, como diz o líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (BA), há um movimento “a favor de toda a pauta tributária, menos a criação de novos impostos”. O que surpreende é o líder do PSL, Delegado Waldir (GO), estar entre os líderes de partido que apoiam a criação de um novo tributo sobre meios de pagamento, segundo levantamento feito pelo Estadão. Metade desses líderes, representando 65% da Câmara, se disse contra a iniciativa na pesquisa. “Não somos contrários a nada que seja a favor de simplificar a vida do empresário”, disse Waldir à reportagem. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se coloca radicalmente contra o lançamento de qualquer novo tributo.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.