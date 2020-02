Líder do PT no Senado quer convocação de Heleno

Marcelo de Moraes

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), disse que vai defender a convocação do ministro do Gabinete de Segurança institucional (GSI), general Augusto Heleno, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Ele quer que o ministro explique quem são os parlamentares “chantagistas” a que se referiu na conversa que teve com os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos sobre a discussão sobre recursos orçamentários.

“É importante que o ministro dê explicações sobre essa declaração porque ela é muito séria”, afirmou Carvalho.