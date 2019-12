Líder ruralista anuncia voto contra ampliação de Fundo Eleitoral

O impacto negativo da ampliação do valor do Fundo Eleitoral para R$ 3,8 bilhões, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, pode tornar difícil sua confirmação pelo plenário do Congresso. Lideranças expressivas, como o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), afirmou que votará contra a medida quando ela for discutida na sessão do Congresso.

“Votei contra sua criação em 2017 e votarei contra a ampliação. Essa nova proposta indecente foi votada apenas na comissão da Câmara e Senado da qual não faço parte e sequer votei. Quando chegar em plenário, onde tenho que me manifestar, o voto será de novo não”, afirmou Alceu em postagem no Twitter.