Líder tucano diz que Bolsonaro ‘agiu bem’ sobre o Renda Brasil

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), afirmou nesta quinta, 27, pelo Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro “agiu corretamente ao expor as dificuldades de se acabar com programas assistenciais para criar o Renda Brasil“. O aceno positivo ao chefe do Planalto, que deixou rastros de incertezas sobre o futuro da política econômica do ministro Paulo Guedes, vem no momento em que o PSDB tenta amainar as alas divergentes dentro do partido de apoio e oposição ao governo federal.

Na mensagem, Sampaio acrescenta que “é de fato, uma equação complexa e o que se espera da equipe econômica é que seja encontrada uma fonte de financiamento sustentável, tanto para o Renda Brasil, como para a manutenção dos demais programas sociais”.

Como você leu ontem na newsletter do BRP, que diante da gongada do chefe do Planalto em Guedes, assim emparedado e com sua agenda já bastante alterada pela pandemia e pelo súbito populismo de Bolsonaro, com metade da equipe já tendo debandado e com as reformas e privatizações cada vez mais distantes, resta a pergunta de se o ministro vai permanecer no governo ou preferirá “pegar o boné”, como já disse inúmeras vezes que poderia fazer.