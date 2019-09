Liderança do governo pode ter baixa

Equipe BR Político

Enquanto o governo federal ainda não decidiu qual será o futuro do líder no Senado, Fernando Bezerra Coelho (DEM-PE), até o final do ano o Planalto pode, de fato, ver a baixa de outra liderança. A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) tem dito a parlamentares que deve deixar o posto de líder do governo no Congresso porque está cansada da pressão.

Companheiros de partido da deputada, no entanto, acreditam que o motivo é mais a pressão que vem do Planalto do que a vontade de Joice, que tem se movimentado pensando no pleito pela Prefeitura de São Paulo em 2020, de acordo com o Painel da Folha. Além disso, é difícil avaliar quais foram os frutos que o governo colheu até agora com ela na articulação.

O presidente Jair Bolsonaro já demonstrou estar desgostoso com a parlamentar. No início do mês, em entrevista à Folha, ele afirmou que a correligionária “está com um pé em cada canoa”. A crítica tem a ver com a aproximação de Joice com o governador João Doria (PSDB-SP).