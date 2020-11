Líderes decidem derrubar amanhã veto à desoneração da folha

Líderes do Congresso Nacional fecharam um acordo nesta terça, 3, para derrubar o veto à desoneração da folha salarial na votação marcada para a quarta, 4. Há quatro meses parada, a proposta de manter subsídios a 17 setores da economia foi derrubada pelo presidente Jair Bolsonaro. A equipe de Paulo Guedes é favorável à manutenção do veto.

Em troca, o governo pediu a inclusão de projetos que abrem um crédito adicional no Orçamento deste ano e garantem recursos para projetos de interesse do chefe do Palácio do Planalto, informa Daniel Weterman, do Broadcast Político.

A desoneração acabaria no fim deste ano, mas o Congresso aprovou um projeto adiando o benefício até o fim de 2021.