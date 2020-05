Líderes dizem que Teich ‘não deixará saudades’

A saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde gerou bem menos comoção entre alguns dos principais parlamentares do Congresso do que foi com Henrique Mandetta. Mesmo entre críticas a condução da crise por parte de Jair Bolsonaro, a avaliação é que Teich deixa a pasta, mas não saudades. “Parte sem deixar saudades”, disse o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho. “A impressão é de que Teich nunca assumiu realmente”, afirmou.

Entre a ala do Centrão mais próxima a Bolsonaro, a saída do ministro também não foi lamentada. “Saiu quem não tinha entrado”, disse ao Estadão o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que também criticou o presidente da República. “Duvido que alguém consiga fazer o presidente aprender com a ciência e perceber que reduzir o isolamento social é colocar mais brasileiros na fila de espera por uma vaga na UTI. O Brasil precisa de liderança, mas vai ser difícil encontrar um ministro que seja capaz de lidar, ao mesmo tempo, com a crise sanitária e com os impulsos de Jair Bolsonaro.”

Elogios pela postura de Teich diante de Bolsonaro vieram do deputado Marcelo Ramos (PL-AM). “Diante das imposições do presidente, só topará ser ministro da saúde quem não tiver compromisso com a ciência e nem com medicina. O pedido de demissão do ministro demonstrou que ele tem”, disse. Já Léo Moraes (RO), líder do Podemos na Câmara, é “preocupante” uma nova troca de ministro sem a apresentação de um plano consistente do governo federal sobre o coronavírus. “É preocupante para o país, no momento que o coronavírus parece atingir o pico de transmissão, que tenhamos mais uma vez mudança no comando do Ministério da Saúde, mudanças de política e de protocolos de trabalho, que precisam de tempo para apresentar resultados. “