Líderes evangélicos oram contra ‘baderna’ ao lado de Bolsonaro

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, líderes evangélicos estiveram nesta sexta-feira, 5, no Palácio do Planalto e oraram contra a “baderna” no Brasil. Nos últimos dias, o presidente tem demonstrado preocupação com protestos contrários ao seu governo e chegou a classificar movimentos antifascistas como “terroristas”.

“O povo brasileiro é um povo pacífico, não é povo de quebra-quebra, nem de baderna. A marca do povo brasileiro é o povo do verde e amarelo”, disse o pastor Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro e defensor do governo. “Toda autoridade constituída é permissão de Deus. Ele põe e Ele tira, é Ele quem faz isso. Não é jogo corrupto, bandido de homens que por interesses escusos de ganância e de poder que vai trazer caos para essa nação. Que Deus livre o Brasil dessa praga e dessa pandemia, que esse espírito de morte seja repreendido da nossa nação”, completou Malafaia. Estiveram presentes no encontro líderes de 11 denominações evangélicas.