Líderes passam final de semana tentando acordo por PEC das eleições

Os líderes da Câmara dos Deputados irão se reunir novamente neste domingo em busca de um acordo pela aprovação da PEC das eleições. Eles estiveram neste sábado na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas não conseguiram atingir um consenso para que a proposta seja votada nesta semana. Neste domingo, mais uma vez haverá reunião na residência de Maia para aparar as pontas que faltam.

No que concerne as datas, a ideia é manter a proposta do senado, com o 1º turno das eleições acontecendo em 15 de novembro, com o 2º turno sendo realizado no dia 29 do mesmo mês. O principal debate é como deverá ser a campanha, com o Centrão defendendo um maior tempo de rádio e televisão.