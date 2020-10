Liminar de Rosa Weber derruba resoluções de Salles sobre manguezais

Atendendo a pedido da Rede Sustentabilidade, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar contra a decisão do ministro Ricardo Salles de extinguir duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente (APPs) de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Alvo de polêmica, a revogação dos instrumentos de proteção do meio ambiente do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) abria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão.

“Vitória do meio ambiente”, escreveu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em seu Twitter nesta manhã de quinta, 29. A decisão final caberá ao plenário do STF. Desde o ano passado, o Conama, que é presidido por Salles, é ocupado majoritariamente por nomes ligados ao governo federal e representantes do setor produtivo. Isso porque, em 2019, o ministro modificou por decreto as regras de funcionamento do conselho, restringindo a participação da sociedade civil. O argumento do governo era de que essas resoluções foram aglutinadas por outras leis, como o Código Florestal.

Vitória do Meio Ambiente! A ministra Rosa Weber concedeu liminar favorável à nossa ADPF 749 p/ restaurar a proteção aos nossos manguezais, restingas e reservatórios de cursos da água. Ñ vamos permitir ataques às nossas riquezas naturais. Estamos sempre em defesa do Meio Ambiente! pic.twitter.com/pmpAnewgcz — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) October 29, 2020

Relembre o que disse Salles na fatídica reunião do 22 de maio deste ano em que ele fala em “passar a boiada”: