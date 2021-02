Lira avisa que fechou acordo para votar cargos da Mesa Diretora

Após “virar a mesa” e cancelar a formação do bloco de Baleia Rossi, Arthur Lira (PP-AL) avisou que chegou a um acordo para realizar nesta quarta-feira, 3, a votação para os demais cargos da Mesa Diretora. A manobra de Lira retirou espaço da oposição na Mesa. Só que Lira precisava de um acordo para evitar uma obstrução da esquerda.

Assim, o PT, que deveria ficar com a 1º Secretaria, fica com a 2ª. O lugar passa a ser do PSL, que deverá indicar Luciano Bivar (PE), aliado de Baleia Rossi (MDB-SP) na eleição. A 3ª Secretaria fica entre PSDB e PSB. E a 4ª Secretaria, que seria da Rede, agora fica com o Republicanos.