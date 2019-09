Lira avisa: sem governadores do NE, PEC paralela não passa

Gustavo Zucchi

Se quem avisa, amigo é, o líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), avisou que a PEC paralela que tenta incluir Estados e municípios na reforma da Previdência “não passa” sem o engajamento dos governadores do Nordeste. “O que o presidente Rodrigo Maia disse eu tenho falado há muito tempo. O fato de nós não termos colocado estados e municípios é porque não passaria o texto principal da reforma”, disse ao BR Político.

“Não havia engajamento dos governadores do Nordeste com suas bancadas em votar o texto. Pode ser que agora, com o texto destacado eles venham. Se eles não vierem, dificilmente vai passar”, avisou. / G.Z.