Lira coloca debate sobre 5G sob suspeita com Baleia na presidência

Se @RodrigoMaia conseguir se reeleger via seu candidato, o 5G será discutido com independência ? Grave a revelação do @laurojardim Presidente Temer – agora lobista – é a referência política do candidato de Maia.https://t.co/cSsS2yA8Kv

— Arthur Lira (@ArthurLira_) January 17, 2021